Власти Ирана заявили, что помогут с разрешением кризиса в Йемене

Власти Ирана продолжат поддерживать йеменский народ, постараются как можно скорее найти решение кризиса в этой стране. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Исламской республики Саид Хатибзаде.

"Наш совет, как всегда, - искать политическое решение как единственный способ положить конец кризису в Йемене. Мы поддерживаем беззащитный народ Йемена, чтобы голос угнетенного населения этой страны был услышан. Мы постараемся как можно скорее найти решение кризиса в Йемене", - сказал Хатибзаде в ходе еженедельной пресс-конференции МИД.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов (движение "Ансар Алла"). С марта 2015 года на стороне международно-признанного правительства Йемена также воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая бомбит позиции хуситов с воздуха. В ответ на это они постоянно обстреливают пограничные территории королевства.