Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой

За последние сутки в Грузии зафиксировано 986 новых случаев инфицирования COVID-19, скончался 71 пациент․ Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба правительства.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 925 254 случая заболевания коронавирусом, 13 583 стали жертвами COVID-19.

За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 3 193 человека, с начала пандемии – 885 056.

В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 542 новых случая инфицирования.

На данный момент в Грузии 26 689 активных случаев заболевания, 5 070 человек находятся на стационарном лечении. Состояние 1 269 пациентов тяжелое, из них 294 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 903 гражданина помещены в ковид-гостиницы. 20 716 человек проходят курс лечения на дому.

В карантинных пространствах остаются 43 человека, в самоизоляции – 31 854.

В Грузии за последние сутки сделано 19 701 тест на коронавирус: 12 838 – на антиген и 6 863 – ПЦР-теста.

Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 26 декабря, составляет 5,0%, за две недели – 5,86%, за семь дней – 5,13%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.