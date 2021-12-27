Иран не приемлет никаких требований, выходящих за рамки ядерной сделки
Иранские власти не мут никаких условий, не предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. Об этом, как передал телеканал Al Jazeera, заявило в понедельник внешнеполитическое ведомство исламской республики.
Некоторые участники переговоров стремятся выдвинуть дополнительные требования, указали в МИД Ирана, отметив, что Тегеран не возьмет на себя никаких обязательств, выходящих за рамки этой сделки, и выступает за полную отмену санкций.
"Мы полны решимости достичь приемлемого результата на переговорах в Вене и не будем пренебрегать своими интересами, - указали в связи с этим в иранском внешнеполитическом ведомстве. - Мы призываем страны "евротройки" (Великобритания, Франция и Германия - прим. ТАСС) принять серьезные меры для возвращения к СВПД".
Кроме того, Тегеран подтвердил, что не возражает против посещения международными инспекторами ядерных объектов при условии сохранения конфиденциальности, а также пообещал вернуться к соблюдению своих обязательств по ядерной программе в обмен на возвращение всех участников сделки к соглашению, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
В понедельник в Вене, где с апреля идут переговоры по иранской ядерной сделке, начнется восьмой раунд переговоров. Участники уже подтвердили, что работа продолжится на основе документов, которые были наработаны в ходе шести раундов к июню. Отмечалось, что все стороны стремятся к восстановлению СВПД в первоначальном виде. Так, они определили, какие американские санкции в отношении Ирана подлежат отмене, и список шагов в ядерной области, которые должна предпринять республика, чтобы вернуться к выполнению своих обязательств.
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