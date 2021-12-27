Азиатские индексы - 27-12-21

ТОКИО, 27 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.37% и составил 28676.46 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.45% и составил 1977.90 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.06% и составил 3615.97 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 23223.76 пункта.