Премьер-министр Пашинян посетил Конституционный суд
18:43, 27 Декабрь, 2021
Премьер-министр Никол Пашинян посетил Конституционный суд и провел встречу с судьями Конституционного суда. Во встрече приняли участие председатель Конституционного суда Арман Диланян, судьи Конституционного суда Ваге Григорян, Ерванд Хундкарян, Ашот Хачатрян, Араик Тунян, Артур Вагаршян и Эдгар Шатирян.Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы развития и укрепления демократических институтов.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен