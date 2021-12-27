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Премьер-министр Пашинян посетил Конституционный суд

Премьер-министр Пашинян посетил Конституционный суд

Премьер-министр Никол Пашинян посетил Конституционный суд и провел встречу с судьями Конституционного суда. Во встрече приняли участие председатель Конституционного суда Арман Диланян, судьи Конституционного суда Ваге Григорян, Ерванд Хундкарян, Ашот Хачатрян, Араик Тунян, Артур Вагаршян и Эдгар Шатирян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы развития и укрепления демократических институтов.


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