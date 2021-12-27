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Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял представителей русской общины Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял представителей русской общины Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 27 декабря принял представителей русской общины Арцаха во главе с главой общины Александром Бордовым.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, были обсуждены вопросы, касающиеся жизнедеятельности общины, а также программ, реализуемых в образовательной и культурной сферах.

Глава государства поинтересовался проблемами и потребностями общины, выслушал предложения и мнения по их решению, заверив присутствующих, что власти Республики Арцах всегда будут уделять особое внимание русской общине Арцаха. Президент подчеркнул, что члены русской общины являются полноценными и полноправными гражданами Республики Арцах, которые одинаково участвуют как в священном деле защиты Родины, так и в развитии других сфер жизнедеятельности государства.

Араик Арутюнян подчеркнул, что в Арцахе высоко ценят усилия Российской Федерации в деле урегулировании азербайджано-карабахского конфликта и миссию, которую в настоящее время выполняют российские миротворческие силы. При этом президент подчеркнул важность отношений с русским народом, сформированных на общей исторической, культурной, духовной основе и системе ценностей, о чем свидетельствует также придание официального статуса русскому языку на территории республики и реализация ряда других инициатив.


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