Обсужден ход реализации целевого проекта по строительству и ремонту 300 школ и 500 детских садов

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание о ходе реализации проекта по строительству, ремонту или капитальному ремонту 300 школ и 500 детских садов в рамках программы правительства.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, коснувшись темы, премьер-министр отметил: “В ходе предвыборной кампании в рамках внеочередных парламентских выборов в этом году мы подтвердили нашу приверженность инвестированию в образование и, в частности, в сферу общего образования в Армении. В частности, мы говорили о проекте строительства, ремонта или капитального ремонта 300 школ и 500 детских садов.

Наша основная цель - повысить уровень доступа к качественному образованию в стране. Поскольку год подходит к концу и через несколько дней мы вступим в 2022 год, цель сегодняшнего обсуждения - зафиксировать, на какой стадии мы находимся в плане реализации проекта. Не лишним будет отметить, что этот проект включен в Программу деятельности правительства на 2021-2026 годы и в список мероприятий по реализации программы правительства. Сегодня мы попытаемся более детально обсудить и сделать максимально предсказуемыми наши дальнейшие шаги в этом направлении”.

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян представила методику достижения поставленной цели, проделанную в ее рамках работу и предстоящие шаги. Было отмечено, что во всех областях Республики Армения и в столице Ереване было проведено изучение спроса на услуги дошкольного и школьного образования по следующим принципам: локализация спроса, полная диагностика, определение метода полной организации. В качестве примера была выбрана укрупненная община Капан Сюникской области, в которую входит 31 сельский населенный пункт, количество детей-бенефициаров достигает 1000. Планируется организовать обучение здесь в 13 пунктах. В рамках подготовительных работ обследованы здания, уточнен перечень необходимого имущества, картографированы транспортные маршруты, проведены конкурсы на разработку проектно-сметной документации. В настоящее время обсуждается финансовый компонент проекта. По той же модели определен спрос на образовательные услуги в укрупненных общинах Татев, Каджаран и Мегри Сюникской области. Сейчас изучается ситуация в других укрупненных общинах Сюника. Действует рабочая группа, состоящая из представителей заинтересованных ведомств, работа ведется в соответствии с графиком, установленным соответствующим решением премьер-министра. После подведения итогов работ в Сюнике планируется запустить такую же методику и в других регионах.

Планируется в 2022 году завершить строительство, капитальный ремонт и ремонт около 170 школ и 130 детских садов. Эти работы находятся в стадии строительства или завершения строительства. При этом, эти целевые показатели не включают возможные субвенционные и альтернативные программы.

В ответ на вопрос премьер-министра был представлен также процесс разработки совместной политики по привлечению профессиональных кадров.

В ходе совещания были затронуты необходимые для достижения поставленной цели шаги, текущие темпы, вопросы реализации субвенционных программ по тем же критериям, насыщенности инфраструктуры и др. Был внесен ряд предложений.

Премьер-министр подчеркнул важность применения лежащего в основе программы концептуального подхода, согласно которому дошкольный, школьный, культурный, спортивный и другие компоненты рассматриваются в единой целостности. Никол Пашинян дал поручения вице-премьерам Мгеру Григоряну и Амбарцуму Матевосяну, предложив обсудить направленные на стимулирование процесса идеи и отметив важность совместной синхронизированной работы.