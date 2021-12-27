Надеемся, что в 2022 году возможно будет сформировать в Армении и Арцахе абсолютно новые настроения: Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в организованном в Центральном банке приеме по случаю Нового года и Рождества. Никол Пашинян поздравил сотрудников Центрального банка и всех сотрудников банковской системы Армении с наступающими праздниками и пожелал им успехов и всего наилучшего.

Как сообщили

Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своей речи премьер-министр, в частности, отметил:

“Уважаемый председатель Центрального банка,

Уважаемые представители исполнительной власти и банковской системы,

Наша экономика пережила очень тяжелые времена, надеюсь, мы уже можем сказать так, потому что в 2020 году началась эпидемия коронавируса, сильно ударив по финансово-экономической системе, затем последовал второй удар в виде войны, а затем и третий удар - внутриполитический кризис. Нужно констатировать, что за все это время банковская система Республики Армения, которая и раньше противостояла серьезным испытаниям, успешно преодолела и это испытание, и это чрезвычайно важно не только для экономической, но и для политической и психологической стабильности.

В этой связи, думаю, мы должны выразить признательность банковской системе Армении, Центральному банку за его политику в это трудное время. В конце концов, после войны и коронавируса нужно было иметь большой ресурс сопротивляемости, серьезный профессионализм, чтобы стало возможно сохранить ту стабильную ситуацию, которая есть у нас. Особенно с учетом возникшего после эпидемии коронавируса следующего вызова, глобального вызова - инфляции, которая продолжается и по сей день во всем мире.

И вот в отличие от банковских систем других стран, наша банковская система, по сути, пережила двойной, тройной удар. Важно констатировать, что банковская система является не только очень важным партнером для правительства, но и индикатором, потому что современные экономики и особенно банковская система являются выразителем настроения, и во многих случаях именно это служит ориентиром для правительства в разработке и внедрении политики.

Думаю, что диалог, который существует между правительством и Центральным банком, очень важен с точки зрения разработки и внедрения наших будущих стратегий. Да, также нужно признать, что, как и во многих странах, в Армении во многих случаях пытаются создать определенные негативные настроения вокруг банковской системы, потому что очевидно, что люди всегда берут деньги с удовольствием, но возвращать их не всегда приятно, тем более с согласованными процентами.

Недавно во время одного обсуждения, когда речь шла о банковских системах, я сказал, что, по сути, современный мир - это мир, созданный банками, и это нужно признать со всеми его недостатками и преимуществами. Есть много проектов, которые характеризуют современную цивилизацию и которые растут, развиваются, огромными шагами меняют мир. Нужно отметить, что эти мегапроекты не могли бы существовать в мире, если бы не существовала банковская система.

Мы видели такие эффекты и в Армении, но я надеюсь, что мы сможем реализовать такую повестку сотрудничества между политической, экономической и финансовой системами, которая позволит сделать Армению отвечающей всем современным стандартам страной. В этой связи считаю важной принятую правительством повестку открытия эры мирного развития для Армении и региона, которая, должен отметить, уточняется сигналами из экономики и банковской системы, которые часто не выражаются в виде текстов, но проявляются в виде чисел, цифровых показателей, статистических данных. В этом контексте хочется выразить надежду, что связь между проводимой правительством политикой и финансово-экономической системой будет более органичной, потому что эта система является самым чувствительным индикатором, который раньше всего распознает риски и видит возможности, что помогает правительству быть более эффективным.

Еще раз хочу поблагодарить за оказанное в течение последних двух лет сопротивление. Надеюсь, что на государственном, национальном уровне нам удастся в конце концов преодолеть эту ситуацию выживания, затягивания времени или мышления краткосрочными периодами и выйти на стадию длительного, стабильного, мирного стратегического развития. В этом плане, конечно, роль банковской системы переоценить крайне сложно. Повторяю, Центральный банк и банковская система - ключевые партнеры правительства.

Мы также были в очень тесном сотрудничестве в плане преодоления ситуации с эпидемией коронавируса и послевоенной ситуации, и я высоко ценю это партнерство.

Поздравляем всех вас и членов ваших семей с наступающим Новым годом. Надеемся, что в 2022 году действительно возможно будет сформировать абсолютно новые настроения в Армении и Арцахе, которые будут отражаться в виде более низких процентных ставок, низких цен, стабильности обменного курса, настоя на инвестиции, работу и расходы. Правительство, конечно, настроено на расходы и инвестиции, чтобы максимально показать эту стратегическую перспективу на собственном примере. Но, тем не менее, частный сектор, банковская система - очень важный партнер в этом отношении, чтобы эта командная игра и процесс были успешными для всех нас”.