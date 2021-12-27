Премьер-министр Армении с рабочим визитом посетит РФ

Премьер-министр Никол Пашинян 28 декабря с рабочим визитом посетит Российскую Федерацию.

Как сообщили

Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян в Санкт-Петербурге примет участие в неформальной встрече глав государств-участниц СНГ.