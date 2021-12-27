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Премьер-министр Армении с рабочим визитом посетит РФ

Премьер-министр Армении с рабочим визитом посетит РФ

Премьер-министр Никол Пашинян 28 декабря с рабочим визитом посетит Российскую Федерацию.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян в Санкт-Петербурге примет участие в неформальной встрече глав государств-участниц СНГ.
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