В Сомали заявили о попытке свержения правительства

Попытка свержения федерального правительства, за которой стоит президент страны Мохамед Абдуллахи Мохамед, была предпринята в Сомали в понедельник. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в обращении к народу премьер-министр Сомали Мохамед Хусейн Робле.

"Была предпринята открытая попытка свержения правительства, конституции и действующих законов", - цитирует главу правительства новостной портал Somali Guardian. Премьер подчеркнул, что эти действия президента Сомали Мохамеда Абдуллахи Мохамеда были направлены на то, чтобы остаться на посту главы государства после истечения срока его полномочий. "Мохамед делает сейчас все, чтобы сорвать в стране выборы и незаконно оставаться на своем посту", - отметил премьер.

"Мое правительство сейчас отвечает за руководство страной, - заявил Робле. - Я приказываю руководству сил безопасности подчиняться только моим распоряжениям, а не президента страны". Премьер подчеркнул, что те из военных, которые будут игнорировать приказы канцелярии премьер-министра, предстанут перед судом.

Робле также призвал Мохамеда немедленно уйти с поста президента. "Оставьте должность главы государства и возглавьте свою кампанию по переизбранию", - сказал он.

Между тем сомалийский новостной портал Garowe передает, что в столице страны Могадишо началась мобилизация войск, которые находятся в оппозиции президенту Мохамеду. По данным издания, главе государства дали 24 часа для того, чтобы покинуть президентскую резиденцию.