Время в Ереване: 11:07:36,   28 Декабрь

Байден призвал не паниковать из-за омикрон-штамма коронавируса

Байден призвал не паниковать из-за омикрон-штамма коронавируса

Распространение "омикрон"-штамма коронавируса не должно вызывать панику. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил президент США Джо Байден.

"Омикрон" вызывает беспокойство, но не должен быть причиной паники", - сказал Байден в ходе общения с губернаторами.

Байден отметил, что США готовы к сопротивлению новому штамму, связав это с вакцинированием. "Того, что было в марте 2020 года, не будет", - заверил Байден.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]