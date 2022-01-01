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Мэр Еревана почтил память героев, погибших при защите границ Родины

Мэр Еревана почтил память героев, погибших при защите границ Родины

Мэр Еревана Грачья Саркисян посетил воинский пантеон Ераблур, где почтил память героев, отдавших жизнь при защите Родины, и возложил цветы к их могилам. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в управлении информации и общественных связей мэрии Еревана.

 

 

 

 


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