В некоторых районах республики ожидается слабый снегопад

В вечерниечасы 1 января, днем 2 января и ночью 3 января в некоторых районах Армении ожидается небольшой снегопад.

Как передает Арменпресс, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения сообщает, что с 4 по 6 января осадков не ожидается. На дорогах в горных и предгорных районах будут по-прежнему будет гололед.

Ветер западный 2-5 м / с.

В ночь на 2 января температура воздуха повысится на 2-3 градуса.

В Ереване слабый снегопад возможен вечером 1 января, днем 2 января, ночью 3 января. 4-6 января ожидается погода без осадков.