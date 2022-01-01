На территории Армении есть закрытые автодороги

На территории РА есть закрытыеавтодороги․

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, закрыта дорога, ведущая от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к озеру Кари лич.

На перевале Варденяц, на дороге Гюмри-БавраШиракской области и дорогах в Гегаркуникой областиместами гололед.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта длявсех видов транспорта.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения советует водителям ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.