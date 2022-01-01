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На территории Армении есть закрытые автодороги

На территории Армении есть закрытые автодороги

На территории РА есть закрытыеавтодороги․

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, закрыта дорога, ведущая от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к озеру Кари лич.

 На перевале Варденяц, на дороге Гюмри-БавраШиракской области и дорогах в  Гегаркуникой областиместами гололед.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта длявсех видов  транспорта.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения советует водителям ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.

 

 

 

 


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