Как говорится в сообщении фонда «Дорожный департамент», по состоянию на 20:00 1 января в Артикском, Ахурянском, Ашоцком, Ванадзорском районах Армении идет слабый снег.

Как передает Арменпресс, на дорогах Разданского района, дорогах Спитака, поворотах Степанавана, а также на перевале Варденяц и на дороге Ашоцк-Бавра местами голодед.

Перевал Варденяц труднопроходим для большегрузов и тяжелого транспорта с прицепом.

Дорожнные службы расчищают дороги, обрабатывают их солью и песком.

Все автомобильные дороги межгосударственного и республиканского значения открыты.