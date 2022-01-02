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Перевал Варденяц труднопроходим для большегрузов и тяжелого транспорта с прицепом

Перевал Варденяц труднопроходим для большегрузов и тяжелого транспорта с прицепом

Как говорится в сообщении фонда «Дорожный департамент», по состоянию на 20:00 1 января  в Артикском, Ахурянском, Ашоцком, Ванадзорском районах Армении идет слабый снег.

Как передает Арменпресс, на дорогах Разданского района, дорогах Спитака, поворотах Степанавана, а также на перевале Варденяц и на дороге Ашоцк-Бавра местами голодед.

Перевал Варденяц труднопроходим для  большегрузов  и тяжелого транспорта  с  прицепом. 

Дорожнные службы расчищают дороги, обрабатывают их солью и песком. 

Все автомобильные дороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

 


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