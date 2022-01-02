На территории Армении есть закрытые дороги

В Арагацотнской области закрыта дорога, ведущая от крепости Амберд к озеру Кари лич.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

Перевал Варденяц труднопроходим для грузовиков с прицепами. На перевале Варденяц, на дороге Гюмри-Бавра Ширакской области, на дорогах в Гегаркуникой области и на отрезке Сараван-Зангер местами гололед.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения советует водителям ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.