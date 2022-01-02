Covid-19: за сутки в Армении подтверждено 27 новых случаев, умерли 2 человека

По состоянию на 12:00 часов 2 января всегов Армении подтверждено 345 007 случаев заболевания коронавирусом, из которых 331 858 случая выздоровления.

На данный момент фактически проходят лечение 3665 пациентов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Армения.

За один день в Армении был проведен 1851 тест, по результатам которых зарегистрировано 27 случаев заболевания коронавирусом.

Выздоровели 166 граждан, 2 человека умерли.

Всего зарегистрировано 7977 смертей от коронавируса.

В целом в стране проведено 2 миллиона 574 тысячи 697 тестов.