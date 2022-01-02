"Газпром" по итогам 2021 года ожидает максимальный за всю историю финансовый результат
16:48, 2 Январь, 2022
"Газпром" по итогам 2021 года ожидает максимальный за всю свою историю финансовый результат, а также абсолютно рекордные дивиденды, сообщил глава холдинга Алексей Миллер.
"По итогам 2021 года мы ожидаем максимальный за всю историю "Газпрома" финансовый результат. А это значит, что дивиденды также будут абсолютно рекордными - причем как для "Газпрома", так и среди всех российских публичных компаний", - сказал он.
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