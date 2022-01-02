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"Газпром" по итогам 2021 года ожидает максимальный за всю историю финансовый результат

"Газпром" по итогам 2021 года ожидает максимальный за всю историю финансовый результат

"Газпром" по итогам 2021 года ожидает максимальный за всю свою историю финансовый результат, а также абсолютно рекордные дивиденды, сообщил глава холдинга Алексей Миллер.

"По итогам 2021 года мы ожидаем максимальный за всю историю "Газпрома" финансовый результат. А это значит, что дивиденды также будут абсолютно рекордными - причем как для "Газпрома", так и среди всех российских публичных компаний", - сказал он.


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