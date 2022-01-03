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В Сирии пятеро военных погибли при атаке террористов, сообщили СМИ

В Сирии пятеро военных погибли при атаке террористов, сообщили СМИ

Пятеро сирийских военнослужащих погибли и 20 пострадали в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство"* на военный автобус, как передает Арменпресс, об этом сообщает государственное телевидение Сирии со ссылкой на источник.

По его данным, атака произошла вечером в воскресенье.

"Военный автобус подвергся ракетной атаке на территории примерно в 50 километрах к востоку от третьей станции в сирийской пустыне (Бадия -ред.), которую совершила группа террористов ИГ. Атака сопровождалась очередями из орудия 23-мм, в результате чего погибли пятеро военных. Еще двадцать получили ранения", - говорится в сообщении канала.


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