С 1 января в пунктах торговли запрещается публичная демонстрация табачных изделий

1 января 2022 года вступают в силу ряд важных положений Закона о снижении и предотвращении вреда здоровью вследствие использования табачных изделий и их заменителей, принятого 13 февраля 2020 года. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал бывший министр здравоохранения Арсен Торосян, депутат фракции «Гражданский договор» НС РА.

Согласно этим положениям запрещается и публичная демонстрация всех табачных изделий: обычных сигарет, электронных сигарет, никотиновых продуктов на жидкой основе (вейпов) и электронных устройств для доставки никотиновых продуктов в точки продажи и на предприятия общественного питания.

«Также на местах, предназначенных для торговли, запрещается размещение тары всех вышеперечисленных товаров: пустые коробки, блоки, цветные плакаты с товарным знаком, товарные знаки или символы.

Полное применение этих положений со временем значительно сократит употребление табака в нашей стране, что значительно улучшит здоровье нашего населения и развитие экономики нашей страны.

Призываю бизнес неукоснительно выполнять требования закона, а контролирующие органы - осуществлять надлежащий контроль. Без здорового общества не может быть сильной экономики.

С 15 марта 2022 года вступит в силу и положение о запрете на употребление всех видов табачных изделий во всех заведениях общественного питания (закрытых или открытых)», - написал Торосян.