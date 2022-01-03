СМИ: Япония могла согласовать с МОК проведение Игр-2030 в Саппоро

Представители Международного олимпийского комитета (МОК) и японские чиновники могли провести неофициальные консультации, чтобы согласовать проведение зимних Игр 2030 года в Саппоро (административный центр префектуры Хоккайдо). Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Поскольку МОК в настоящее время все чаще сталкивается с ростом расходов на проведение Олимпиад, большое внимание уделяется уже существующей инфраструктуре, а также наличию поддержки со стороны местных жителей. Окончательное решение по поводу выбора столицы ОИ-2030 может быть принято в течение этого года.

Саппоро принимал зимние Игры в 1972 году и уже имеет часть необходимых инфраструктурных и спортивных объектов. Кроме того, городские власти в марте текущего года хотят провести опрос жителей, чтобы узнать их отношение к проведению новой Олимпиады. По предварительным расчетам, бюджет соревнований в административном центре Хоккайдо составит $2,4-2,6 млрд.

В 2022 году зимняя Олимпиада пройдет в Пекине (Китай), в 2026 году - в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). О желании провести Игры 2030 года помимо Саппоро ранее сообщали канадский Ванкувер и американский Солт-Лейк-Сити.