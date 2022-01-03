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Все дороги Гегаркуникской области открыты и проходимы

Все дороги Гегаркуникской области открыты и проходимы

Небольшой снег, выпавший 3 января в Гегаркуникской области, существенно не изменил проходимость дорог межгосударственного, республиканского, областного и общинного значения.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении градостроительства администрации Гегаркуникской областной, вчера вечером на дорогах области снежного покрова не было. Местами была гололедица. На дорогах работают дорожные строители.

По состоянию на полдень 3 января все дороги открыты и проходимы.

Хосров Хлгатян


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