Все дороги Гегаркуникской области открыты и проходимы
15:04, 3 Январь, 2022
Небольшой снег, выпавший 3 января в Гегаркуникской области, существенно не изменил проходимость дорог межгосударственного, республиканского, областного и общинного значения.
Как сообщили «Арменпресс» в Управлении градостроительства администрации Гегаркуникской областной, вчера вечером на дорогах области снежного покрова не было. Местами была гололедица. На дорогах работают дорожные строители.
По состоянию на полдень 3 января все дороги открыты и проходимы.
Хосров Хлгатян
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