В декабре 2021 года в медучреждениях Гегаркуникской области зарегистрировано 109 рождений

В декабре 2021 года в родильных домах Гегаркуникской области родилось 109 детей - 55 мальчиков и 54 девочки.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении здравоохранения и социального обеспечения Гегаркуникской администрации, 51 ребенок родился в роддоме Мартуни, 18 детей - в Гаваре, 14 детей - в медицинских центрах Севана, 22 ребенка - в больнице Вардениса и 4 ребенка - в поликлинике Чамбарака. Согласно тому же источнику, в декабре 2020 года в медицинских учреждениях, оказывающих родовспоможение, в Гегаркуникской области родилось 184 ребенка.

За первые три дня 2022 года в тех же медицинских учреждениях уже зарегистрировано 11 родов: 7 мальчиков и 4 девочки. 4 рождения зарегистрированы в роддоме Мартуни, 3 - в Гаваре, 1 - в медицинском центре Севана, 3 - в больнице Вардениса.

Хосров Хлгатян