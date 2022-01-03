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Армения – один из лидеров в предпочтениях россиян новогоднего отдыха

Армения – один из лидеров в предпочтениях россиян новогоднего отдыха

Самыми популярными направлениями жителей России, отмечающих Новый год не в городе, являются Сочи, Армения, Мальдивы и Сейшельские острова.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Агентство ТАСС.

Отмечается, что жители России для отдыха внутри страны выбрали Сочи и другие приморские города Краснодарского края, также Санкт-Петербург и Калининград.

В то же время на фоне роста интереса россиян к путешествиям внутри своей страны вырос спрос и на поездки в ближнее зарубежье. В этом контексте Армения стала лидером новогодних праздников.

Что касается более дальних стран, россияне предпочли Мальдивы и Сейшельские острова, а затем Доминиканскую Республику. Страны Карибского бассейна - одно из самых популярных направлений россиян.

Россиян привлекают и ОАЭ, особенно Дубай, а также Иордания и Марокко.


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