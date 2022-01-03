Иран пока не признает новую власть Афганистана, заявил посол

Тегеран официально не признает нынешние власти Афганистана, представленные движением "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), пока не будет сформировано инклюзивное правительство, как передает Арменпресс, об этом заявил посол Ирана в Кабуле Бахадур Аминян.

"Если какая-то группа приходит к власти и состоит из представителей одной этнической группы, а все другие этнические группы не входят в состав правительства, мы это не принимаем, и, следовательно, доброжелательно призываем руководителей "Талибана"* сформировать инклюзивное правительство", - сказал посол в интервью афганскому телеканалу Tolo News.

Также он отметил, что Тегеран может убедить другие страны признать афганское правительство, если талибы проведут реформы в структуре правительства. В свою очередь, представитель движения Инамулла Самангани заявил, как передает канал, что высказывания посла являются попыткой вмешательства во внутренние дела Афганистана.

"У каждой страны свое собственное определение инклюзивного правительства, основанное на национальных интересах", - подчеркнул он.

В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.