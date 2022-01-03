Зеленский обсудил с Байденом проведение в ближайшие дни заседания комиссии Украина - НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский во время состоявшегося в воскресенье телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом обсудил проведение в ближайшие дни заседания комиссии Украина - НАТО, передает Арменпресс․

"Высоко ценю поддержку Соединенными Штатами нашего предложения провести в ближайшие дни заседание комиссии Украина - НАТО", - приводит слова Зеленского пресс-служба его офиса.

Ключевой темой переговоров двух лидеров, по информации офиса украинского президента, стала "ситуация на востоке и границах Украины". "Владимир Зеленский приветствовал активную роль США в ее урегулировании, отметив важность запланированных на январь 2022 года международно-правовых мероприятий", - подчеркнули в пресс-службе.