В Грузии подтверждено 147 случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". Как передает Арменпресс, об этом об этом сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.

Первые два случая инфицирования "омикроном" в Грузии лабораторно были подтверждены 20 декабря. Оба случая завезены из-за пределов страны. Один инфицированный прибыл из США, второй – из Дубая. Затем вирус установили практически у всех, с кем они контактировали.

"По состоянию на 2 января, лабораторно подтверждено 147 случаев заражения "омикроном", – говорится на сайте центра.

За последние сутки в Грузии зарегистрировано 943 новых случая заражения коронавирусом, 37 человека скончались.

Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность".

Эпидемиологи предупреждают, что заражаться "омикроном" могут уже переболевшие коронавирусом, а также вакцинированные, поэтому призывают населения соблюдать меры предосторожности.