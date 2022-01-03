В праздничные дни полиция раскрыла 183 случая преступлений

В минувшие выходные дни полицейские управления РА выявили 183 преступления, 12 из которых были совершены ранее.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение, распространенное полицией, большинство раскрытых преступлений - это кражи с причинением телесных повреждений, мошенничество, незаконный оборот наркотиков.

«В частности: 45 случаев кражи, 36 случаев причинения телесных повреждений, 25 случаев мошенничества, 14 случаев домашнего насилия, 10 случаев выявления наркотиков. Кроме того, по 3 случая незаконных вырубок деревьев, хулиганства, растраты и умышленного повреждения имущества, браконьерства, тяжких телесных повреждений, избиений, подделки документов, конфискации оружия и боеприпасов, по 2 случая хищения, грабежа, разбоя, по 1 случаю взяточничества, злоупотребления служебным положением. В ходе усиленной службы обнаружены 2 без вести пропавших лица и 11 разыскиваемых. Зарегистрировано 72 дорожно-транспортных происшествия. Четыре человека погибли и 106 получили ранения», - говорится в сообщении полиции.