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Антикоррупционный комитет объявил конкурс на вакансии по оперативно-розыскным должностям

Антикоррупционный комитет объявил конкурс на вакансии по оперативно-розыскным должностям

Антикоррупционный комитет объявил конкурс на вакансии по оперативно-розыскным должностям.

Как передает «Арменпресс», с требованиями конкурса можно ознакомиться по следующей ссылке: https://bit.ly/3FTDj9E.


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