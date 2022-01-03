Азиатские индексы - 03-01-22

ТОКИО, 3 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 3 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 28791.71 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1992.33 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.57% и составил 3639.78 пункта, а HANG SENG вырос на 0.70% и составил 23274.75 пункта.