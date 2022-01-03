Арабская коалиция обвинила хуситов в захвате судна с медоборудованием

Йеменские повстанцы-хуситы захватили в Красном море у порта Ходейды судно, шедшее под флагом ОАЭ и перевозившее медицинское оборудование для саудовского госпиталя на острове Сокотра. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя арабской коалиции.

В коалиции призвали повстанцев немедленно освободить судно, пригрозив принять все необходимые меры против этого акта пиратства.

По данным Al Arabiya, боевые действия между коалицией и силами повстанцев за последние месяцы активизировались. Так, накануне авиация коалиции нанесла удары по четырем целям в йеменской столице Сане – по складам с беспилотниками и площадкам для пуска ракет, по версии коалиции. В свою очередь, повстанцы стали чаще наносить удары беспилотниками и ракетами по Саудовской Аравии и продолжают развивать наступление на стратегически важный город Мариб.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.