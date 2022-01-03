Президента Бразилии Жаира Болсонару срочно госпитализировали

Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован, возможно, это вновь связано с кишечной непроходимостью. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

В июле 2021 года Болсонару уже оказывался в больнице по этой же причине. Он был выписан после четырех дней госпитализации.

По данным бразильских СМИ, Болсонару госпитализировали в экстренном порядке рано утром в понедельник. В результате бразильский лидер был вынужден прервать свой отпуск на юге страны. Сейчас его состояние стабильно, говорится в сообщении больницы.

"(У президента) кишечная субокклюзия, он стабилен, проходит лечение", - отмечается в сообщении.