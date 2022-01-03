В Казахстане проходят акции протеста из-за роста цены на газ 

Правительство Казахстана должно срочно проанализировать ситуацию в городе Жанаозене в Мангистауской области на юго-западе республики, жители которого потребовали остановить рост цен на сжиженный газ и снизить их. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник президент страны Касым-Жомарт Токаев.

2 января горожане массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($0,27), протестующие требовали снизить ее до 60 тенге ($0,13).

"Дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле. Демонстранты не должны нарушать общественный порядок", - написал Токаев на своей странице в Twitter.

По словам главы государства, граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности с законом о мирных собраниях.