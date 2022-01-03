Тегеран поддерживает суверенитет Армении над всеми территориями и дорогами, проходящими через эту страну: Раиси

В ходе телефонного разговора премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси были затронуты также происходящие в регионе процессы.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт президента Ирана, Эбрахим Раиси призвал продолжить диалог между двумя странами на разных уровнях.

«Чувствительность ситуации в Кавказском регионе требует, чтобы страны в регионе регулярно обсуждали региональные и двусторонние вопросы. Одним из ключевых направлений политики Исламской Республики Иран является поддержка территориальной целостности и суверенитета стран. В этой связи Тегеран поддерживает суверенитет Армении над всеми территориями и дорогами, проходящими через эту страну», - сказал президент ИРИ.

Подчеркнув, что Тегеран приветствует прогресс в переговорном процессе между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, президент Ирана сказал: «Мы надеемся, что вопросы между двумя странами будут решены мирным путем в рамках международных принципов и права. Мы поддерживаем снятие блокпостов», - отметил Раиси.