Франция продолжит работу по укреплению сотрудничества между Арменией и Евросоюзом

Франция, недавно принявшая председательство в Совете Европейского союза, продолжит работу во имя мира и стабильности в регионе, а также в целях укрепления сотрудничества между Арменией и Европейским союзом. Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Франции в Армении.

«Посол Франции и весь штат посольства направляют армянскому народу наилучшие пожелания мира, счастья и процветания в 2022 году. Франция, которая недавно приняла председательство в Совете Европейского Союза, продолжит работу во имя мира и стабильности в регионе, а также в целях укрепления сотрудничества между Арменией и Европейским союзом», - говорится в заявлении.