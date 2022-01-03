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Франция продолжит работу по укреплению сотрудничества между Арменией и Евросоюзом

Франция продолжит работу по укреплению сотрудничества между Арменией и Евросоюзом

Франция, недавно принявшая председательство в Совете Европейского союза, продолжит работу во имя мира и стабильности в регионе, а также в целях укрепления сотрудничества между Арменией и Европейским союзом. Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Франции в Армении.

«Посол Франции и весь штат посольства направляют армянскому народу наилучшие пожелания мира, счастья и процветания в 2022 году. Франция, которая недавно приняла председательство в Совете Европейского Союза, продолжит работу во имя мира и стабильности в регионе, а также в целях укрепления сотрудничества между Арменией и Европейским союзом», - говорится в заявлении.


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