Блинкен и Чавушоглу обсуждали вопрос армяно-турецких отношений

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого затронули и армяно-турецкие отношения. Как передает «Арменпресс», в сообщении Госдепартамента США говорится, что Блинкен и Чавушоглу, среди прочих вопросов, обсудили и назначение Турцией спецпредставителя для обсуждения процесса нормализации отношений с Арменией.

Отмечается, что Энтони Блинкен и Мевлют Чавушоглу обсудили возможности углубления двустороннего сотрудничества, а также вопросы, представляющие для них взаимный интерес, как для союзников по НАТО.