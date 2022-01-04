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Блинкен и Чавушоглу обсуждали вопрос армяно-турецких отношений

Блинкен и Чавушоглу обсуждали вопрос армяно-турецких отношений

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого затронули и армяно-турецкие отношения. Как передает «Арменпресс», в сообщении Госдепартамента США говорится, что Блинкен и Чавушоглу, среди прочих вопросов, обсудили и назначение Турцией спецпредставителя для обсуждения процесса нормализации отношений с Арменией.

Отмечается, что Энтони Блинкен и Мевлют Чавушоглу обсудили возможности углубления двустороннего сотрудничества, а также вопросы, представляющие для них взаимный интерес, как для союзников по НАТО.


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