С точки зрения таможенной службы нового качества ближайшие годы станут переломными: председатель КГД

Председатель Комитета государственных доходов РА Рустам Бадасян по случаю профессионального праздника - Дня таможенника направил поздравительное послание. Как передает «Арменпресс», Рустам Бадасян отметил, что 30-летие создания Таможенной службы Армении - хорошая возможность вспомнить о достижениях системы за прошедшие годы, обсудить существующие вызовы. Таможенная система - это развивающийся организм, который постоянно совершенствуется, модернизируется его инфраструктура, упрощается администрирование, постоянно повышается качество услуг, предоставляемых гражданам и предприятиям. По мере развития ряд процессов таможенного администрирования был переведен на электронные платформы, что значительно облегчило контакты между государством и бизнесом, обеспечило максимальное удобство для их повседневной деятельности, а также способствовало борьбе с коррупцией и повышению прозрачности предоставляемых услуг.

«В то же время налажен конструктивный и эффективный диалог с международными партнерами. Можно отметить, что, особенно в последние годы, системные реформы проводились при активном участии международных партнеров, путем изучения и внедрения лучших мировых практик, а также реализации крупных инфраструктурных проектов. В любом случае система не должна ограничиваться существующими достижениями. Ближайшие годы будут решающими с точки зрения появления в нашей стране таможенной службы нового качества. Этой цели будет служить система приема таможенников на службу, отвечающая новым стандартам. Символично, что масштабная кадровая реформа приурочена к 30-летию создания таможенной службы. В Новом году необходимо особое внимание уделить совершенствованию таможенного администрирования, плавной организации процесса пересечения границы, кардинальному повышению качества обслуживания при одновременном усилении борьбы с нарушениями.

Уважаемые таможенники! Ежедневно вы выполняете очень важную миссию, обеспечивая безопасность экономических границ Армении. История системы на ближайшие годы будет создаваться ежедневным упорным трудом высококвалифицированных и ответственных таможенников. Я уверен, что он будет полон достижений. Еще раз поздравляя вас с профессиональным днем, желаю новых успехов и неиссякаемой энергии во имя прогресса нашего государства», - говорится в послании.