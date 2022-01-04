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Вараздат Ароян участвовал в матче «Кадис» - «Севилья»

Вараздат Ароян участвовал в матче «Кадис» - «Севилья»

Как передает «Арменпресс», в 19-м туре чемпионата Испании по футболу «Кадис» дома принимал «Севилию» и проиграл с наименьшим счетом - 0:1.

Защитник сборной Армении по футболу Вараздат Ароян, признанный лучшим футболистом Армении 2021 года, был в стартовом составе «Кадиса» и отыграл весь матч.

«Кадис» в турнирной таблице Ла Лиги находится на предпоследнем месте.


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