Вараздат Ароян участвовал в матче «Кадис» - «Севилья»

Как передает «Арменпресс», в 19-м туре чемпионата Испании по футболу «Кадис» дома принимал «Севилию» и проиграл с наименьшим счетом - 0:1.

Защитник сборной Армении по футболу Вараздат Ароян, признанный лучшим футболистом Армении 2021 года, был в стартовом составе «Кадиса» и отыграл весь матч.

«Кадис» в турнирной таблице Ла Лиги находится на предпоследнем месте.