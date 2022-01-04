«Урарту» начнет тренировки с 8 января

Ереванский «Урарту» с новогодних каникул вернется 8 января.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Команда подготовку к весенней части текущего сезона будет вести на своей спортивной базе. В этот период «Урарту» проведет 2 контрольных матча, первый из которых - с ЦСКА, состоится 20 января. Добавим, что команда также планирует провести сборы за рубежом.

Завершился зимний сезон чемпионата Армении по футболу. Лидером чемпионата является «Арарат-Армения», у которого 40 очков. На втором месте «Пюник» с 32 очками. Замыкает тройку «Арарат». «Ноа» на 4-м месте (22 очка), «Алашкерт» на 5-м месте, но действующий чемпион Армении сыграл на 2 матча меньше. «Урарту», сыгравший на один матч меньше, - на 6-м месте. Замыкают турнирную таблицу «Ван» (11 очков), «Нораванк» (9 очков) и ЦСКА (6 очков). Второй тур чемпионата Армении по футболу будет проведен в феврале.