Вооруженный мужчина забаррикадировался в университете США

Человек забаррикадировался в отеле при Индианском университете в американском городе Блумингтон. Как передает Арменпресс, об этом сообщает образовательное учреждение.

Согласно заявлению университета, опубликованному в Twitter, на территории учебного заведения происходит "опасная ситуация". Администрация призывает всех не приближаться к зданию отеля.

"Человек забаррикадировался в отеле университета. Полиция ведет с ним переговоры", - сообщает администрация.

Как заявил представитель полиции местному телеканалу Fox59, человек сам позвонил в отделение и сказал, что находится в отеле при Индианском университете.

Телеканал отмечает, что в университете сейчас каникулы, занятия возобновятся только 10 января.