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В ближайшие дни в Армении осадков не ожидается

В ближайшие дни в Армении осадков не ожидается

На всей территории Армении ночью 4-го, с 5 по 8 января ожидается погода без осадков.

В вечерние часы 4-го января в отдельных районах ожидаются слабый снег и туманы. Автодороги ночью и утром покроются гололедицей.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА сообщает, что температура воздуха существенно не изменится. Ветер западный, с порывами до 2-5 м/с.

В Ереване ночью 4-го, с 5 по 8 января осадков не ожидается. Вечером 4 января возможен слабый снег.


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