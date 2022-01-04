В Тюмени загорелся нефтеперерабатывающий завод

В Тюмени горит Антипинский нефтеперерабатывающий завод. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание 72.ru.

Местные жители рассказали, что их разбудили сирены пожарных машин. Над заводом виден огромный столб дыма.

"Без двадцати десять я пошел машину в сервис отдавать, уже горело. Из-за запаха гари дышать невозможно. Дома закрыли все окна", — рассказал один из очевидцев.

На заводе РИА Новости рассказали, что горит одна из секций установки глубокой переработки мазута.

В МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 9:42 по местному времени. Когда на место прибыл первый расчет, площадь возгорания составляла 100 квадратных метров.

"Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась", — добавили в ведомстве.

К 11:20 пожар локализовали, подразделения продолжают работу. В тушении участвуют 84 человека и 26 единиц техники.