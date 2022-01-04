Посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава заявил, что Грузия не примет участие и во второй встрече в формате «3+3», которая состоится в Турции. Как передает «Арменпресс», об этом дипломат заявил в интервью турецкой газете «Daily Sabah».

На прошлой неделе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что Грузия примет участие во второй встрече платформы, которую запланировано провести в Турции.

Первая встреча в формате «3+3» состоялась 10 декабря в Москве. Во встрече приняли участие делегации Турции, России, Ирана, Азербайджана и Армении во главе с заместителями министров иностранных дел.

За день до встречи МИД Грузии объявил, что Грузия не будет участвовать во встрече в так называемом формате «3+3».