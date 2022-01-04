В Армении снизилась ставка подоходного налога, социальные выплаты повысились

Подоходный налог в Армении с 1 января 2022 года снижен до 21% по сравнению с 22% 2021 года, а социальные выплаты увеличились на 1%, став до 4,5%.

Как передает «Арменпресс», ставка налога на прибыль согласно поправкам в Налоговом кодексе, принятым в 2019 году, была выровнена, с 1 января 2020 года она составляла 23%, до 2023 года она будет ежегодно снижаться на 1%, достигнув 20%.

Что касается социальных выплат, то с 1 июля 2020 года по 31 декабря ставка 2,5% действовала для граждан, получающих заработную плату до 500 000 драмов, при этом 7,5% платило государство. С 1 января 2021 года - 3,5% , государство платило 6,5 процента. С 1 января 2022 года стало 4,5%, соответственно государство будет платить 5,5 %. Если зарплата гражданина превышает 500 000 драмов, расчет производится иначе. В частности, с 1 января 2022 года социальная выплата получателям заработной платы свыше 500 000 драмов исчисляется с разницей в 10%, в 27 500 драмов.

Социальная выплата - это адресная выплата в государственный бюджет РА в размере, установленном Законом РА «О накопительных пенсиях».

Социальные выплаты в Армении осуществляют те, кто родился 1 января 1974 г. и позднее. Лица, родившиеся до 1974 года, могут присоединиться к системе, подав заявление в соответствии с Законом РА «О накопительных пенсиях».