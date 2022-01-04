У японских островов Огасавара произошло сильное землетрясение
12:16, 4 Январь, 2022
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло утром во вторник у японских островов Огасавара в Тихом океане более чем в 1 тысяче километров к югу от Токио, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
По данным Главного метеорологического агентства Японии, толчки зафиксированы в 06.09 по местному времени (00.09 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 70 километров под водой, угрозы цунами нет.
Сообщений о пострадавших и разрушениях при землетрясении не поступало.
Острова Огасавара расположены примерно в 1,2 тысячи километров к югу от Токио. Специалисты не исключают повторных подземных толчков в регионе в течение недели.
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