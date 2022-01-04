В США за сутки выявили более 1 млн случаев заболевания COVID-19

Американские медики за последние сутки выявили свыше 1 млн случаев вызываемого коронавирусом заболевания в условиях распространения штамма "омикрон". это максимальное количество за один день с начала пандемии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован в последний день декабря, тогда медики выявили около 590 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Публикуемые данные могут не отражать реальную ситуацию, так как многие американцы сдают тесты на коронавирус дома и не сообщают результаты ведущим статистику ведомствам, отмечает агентство Bloomberg.

С начала пандемии в США выявили более 56 млн случаев заражения коронавирусом, от вызываемого им заболевания умерли свыше 820 тыс. человек.

Резкий рост заболеваемости в США в декабре привел к отмене авиарейсов, закрытию школ и офисов, переполнению больниц и нарушению цепочек поставок.