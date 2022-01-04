ПВО Ирака сбили два беспилотника со взрывчаткой около базы с американскими военными

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Ирака во вторник сбили два беспилотника со взрывчаткой около военной базы Айн-аль-Асад, которую используют силы международной антитеррористической коалиции во главе с США. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Reuters.

Днем ранее была предотвращена аналогичная попытка атаки на военный лагерь "Виктория" в аэропорту Багдада, где ранее были расквартированы военнослужащие международной коалиции во главе с США.

Попытки нападения беспилотников совпали по времени с годовщиной гибели командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани (1957-2020) и заместителя главы иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса (1954-2020). 3 января 2019 года они подверглись атаке ВВС США в районе багдадского аэропорта.