Президент Арцаха провел совещание с руководителями силовых структур

4 января президент Республики Арцах Араик Арутюнян провел первое с начала года рабочее совещание с участием руководителей правоохранительных органов.

Как сообщает «Арменпресс», в Аппарате президента Арцаха отметили, что глава государства приоритетными среди всех проблем в республике назвал вопросы безопасности. Были обсуждены вопросы повестки дня, текущие работы и запланированные программы.

Президент Арутюнян участникам встречи дал ряд поручений по обеспечению внутренней и внешней безопасности страны.