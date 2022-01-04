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Президент Арцаха провел совещание с руководителями силовых структур

Президент Арцаха провел совещание с руководителями силовых структур

4 января президент Республики Арцах Араик Арутюнян провел первое с начала года рабочее совещание с участием руководителей правоохранительных органов.

Как сообщает «Арменпресс», в Аппарате президента Арцаха отметили, что глава государства приоритетными среди всех проблем в республике назвал вопросы безопасности. Были обсуждены вопросы повестки дня, текущие работы и запланированные программы.

Президент Арутюнян участникам встречи дал ряд поручений по обеспечению внутренней и внешней безопасности страны.


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