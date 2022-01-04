В Дании зафиксировали 18 смертей от омикрон-штамма

Восемнадцать летальных исходов, причиной которых стал штамм коронавируса "омикрон", зарегистрированы в Дании с момента появления штамма в королевстве, как передает Арменпресс, об этом сообщила телекомпания TV2 со ссылкой на датский институт сывороток.

"Зарегистрировано 18 летальных исходов у людей, зараженных штаммом "омикрон", - говорится в сообщении. Отмечается, что институт впервые обнародовал статистику по летальным случаям от "омикрона".

"Омикрон" был зарегистрирован в Дании в конце ноября, сейчас он является доминирующим, на него приходится около 90 процентов всех положительных тестов на коронавирус.

При этом в институте отмечают, что количество госпитализаций с "омикроном" снизилось почти вдвое по сравнению с "дельтой". По-прежнему, большинство госпитализированных в тяжелом состоянии – пациенты, не прошедшие вакцинацию.