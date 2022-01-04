Время в Ереване: 11:07:36,   6 Январь

Запрещена публичная демонстрация табачных изделий или их аксессуаров в торговых пунктах  

Запрещена публичная демонстрация табачных изделий или их аксессуаров в торговых пунктах  

С 1 января 2022 года вступил в силу закон Республики Армения «Об уменьшении и предотвращении вреда, причиненного здоровью вследствие потребления табачный изделий и их заменителей».

Как сообщает Арменпресс, согласно закону, запрещается публичная демонстрация табачных изделий или их аксессуаров, или заменителей табачных изделий в торговых залах и объектах общественного питания.

Несоблюдение закона влечет наложение штрафа в размере 200-250 тыс драмов.

Повторение того же нарушения в течение шести месяцев с момента наложения административного взыскания влечет наложение штрафа в размере двойного административного взыскания.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]